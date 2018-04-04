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НОВОСТИ | Общество





04.04.18 16:47 Прокуратура и МЧС проверили ТРЦ "Комсомольский"



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В торговом центре "Комсомольский" посетители в погонах. Десант из прокуратуры и МЧС проверяет площадку на соответствие пожарным нормам. У надзорных органов не возникло вопросов к верхней части здания. Однако их обеспокоили два цокольных этажа. Минус второй этаж вообще был спроектирован как парковка, но используется под торговые ряды. Именно эта часть может превратиться в ловушку для посетителей во время большого пожара". На цоколе ведётся торговля хорошо горючими товарами: деревянной мебелью и красками.

Инспектор пожарного надзора Виктор Калюжин: "Те материалы, которые там находятся - поролон, ткани - при горении выделяют много дыма. Он едкий, для человека крайне опасный. Потолки низкие и люди быстро будут прижаты к земле. Учитывая, что длинные пути эвакуации, сложная планировка, по сути, лабиринт".

Сегодня перепланировку подземного паркинга в магазины назвали ахиллесовой пятой красноярских торговых центров. Сейчас по поручению Президента проблемой занимается прокуратура. "По предварительным подсчетам, порядка 100 объектов в Красноярске необходимо проверить. Особое внимание тем комплексам, где располагаются детские, спортивные и образовательные учреждения. Там повышенные требования к безопасности", - сообщил прокурор Красноярска Александр Лайзенберг.

Возможно, тотальные проверки и закрытие коммерческих площадей ударят по карману рантье, сдающих их в аренду, но такая плата поможет предотвратить трагедии, подобные кемеровской.

Роман РЫКОВ





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