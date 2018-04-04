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Дело Надежды Николаевой
|04.04.18 17:24 Состоялось очередное заседание по делу экс-главбуха красноярской полиции
В этом суде рассматривают уголовное дело, которое может войти в историю региона как самое долгое судебное разбирательство. Первое заседание прошло три года назад, процесс продолжается. Бывшего бухгалтера красноярской полиции обвиняют в хищении 130 миллионов рублей из зарплат правоохранителей. Вину она признает в том, что не уследила за сотрудниками: подписи под финансовыми документами ставились в её отсутствие подчиненными, которые теперь проходят в качестве свидетелей.
Из стенограммы заседания: "Я отсутствовала на рабочем месте в связи с отпуском. Фактически не могла осуществлять те действия, которые мне инкриминируются. Сторона обвинения умышленно игнорирует указанные факты".
Для возмещения ущерба обвинение предложило продать шубы, машину, квартиры Николаевой - имущество на двадцать миллионов рублей. Где еще 110 миллионов из украденного? Ответа нет до сих пор. Подсудимая не дает интервью, нам единственным удалось записать её несколько месяцев назад в СИЗО, где она находится с июля.
Экс-главный бухгалтер красноярской полиции, подсудимая Надежда Николаева: "Ущерба в 130 миллионов - его нет. Если бы был такой ущерб, то эта сумма стояла бы как недостача. Там идут такие абсурдные вещи, когда в кассу поступило денежных средств меньше, чем выдано из кассы. Эксперт говорит, что в кассу поступило 43 миллиона, а выдано из кассы 45 миллионов. Такого быть не может".
Дело изначально насчитывало 400 томов, но 213 из них с вещественными доказательствами сгорели у следователя в результате случайного пожара. К утерянным документам подсудимая апеллирует почти непрерывно.
Сейчас в суде наступила стадия прений. Доказательства рассмотрены, исследование дела закончено. Но сроков, ограничивающих число судебных заседаний, не существует. Поэтому правосудие пока не спешит.
Владимир БОГОМОЛОВ
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