ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
СИНЯЯ ПТИЦА:
Отправить заявку на участие
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Происшествия





05.04.18 08:46 В Красноярске обнаружена крупная партия контрафактного алкоголя



Фото
53 тысячи бутылок водки, ещё 5 тысяч с другими крепкими напитками, а также 7 тысяч литров неразбавленного этилового спирта. Таков небывалый улов красноярских полицейских. На складе рядом 130 тысяч пока ещё пустых бутылок, а также акцизные марки и пробки. Вышли на след бутлегеров благодаря экипажу ДПС.

"В Свердловском районе Красноярска остановили грузовой автомобиль, который перевозил 716 коробок с водкой различных наименований без маркировки и сопроводительных документов. Полицейские установили, что немаркированный алкоголь произведён в одном из складских помещений на окраине краевого центра", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По факту рекордной находки уже возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи - до 6 лет лишения свободы.

Этот склад нелегального алкоголя нашли на улице 60 лет Октября. И на этой же самой улице в ноябре минувшего года крупную партию контрафакта совершенно случайно нашли в муниципальном предприятии ДРСП Свердловского района. Правда, тогда, судя по фотографиям, речь шла о гораздо меньшей партии суррогата. Сейчас следователи выясняют, как и где продавали тысячи бутылок незаконных крепких напитков. Важно изъять всю фальсифицированную продукцию из оборота. Напомним, 12 человек скончались в Красноярске, ещё 53 получили тяжёлые отравления от поддельного "Jack Daniels". Это было всего три года назад.

Владимир ЖАРИНОВ
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .