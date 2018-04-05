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05.04.18 08:46 В Красноярске обнаружена крупная партия контрафактного алкоголя





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"В Свердловском районе Красноярска остановили грузовой автомобиль, который перевозил 716 коробок с водкой различных наименований без маркировки и сопроводительных документов. Полицейские установили, что немаркированный алкоголь произведён в одном из складских помещений на окраине краевого центра", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



По факту рекордной находки уже возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи - до 6 лет лишения свободы.



Этот склад нелегального алкоголя нашли на улице 60 лет Октября. И на этой же самой улице в ноябре минувшего года крупную партию контрафакта совершенно случайно нашли в муниципальном предприятии ДРСП Свердловского района. Правда, тогда, судя по фотографиям, речь шла о гораздо меньшей партии суррогата. Сейчас следователи выясняют, как и где продавали тысячи бутылок незаконных крепких напитков. Важно изъять всю фальсифицированную продукцию из оборота. Напомним, 12 человек скончались в Красноярске, ещё 53 получили тяжёлые отравления от поддельного "Jack Daniels". Это было всего три года назад.



53 тысячи бутылок водки, ещё 5 тысяч с другими крепкими напитками, а также 7 тысяч литров неразбавленного этилового спирта. Таков небывалый улов красноярских полицейских. На складе рядом 130 тысяч пока ещё пустых бутылок, а также акцизные марки и пробки. Вышли на след бутлегеров благодаря экипажу ДПС."В Свердловском районе Красноярска остановили грузовой автомобиль, который перевозил 716 коробок с водкой различных наименований без маркировки и сопроводительных документов. Полицейские установили, что немаркированный алкоголь произведён в одном из складских помещений на окраине краевого центра", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По факту рекордной находки уже возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи - до 6 лет лишения свободы.Этот склад нелегального алкоголя нашли на улице 60 лет Октября. И на этой же самой улице в ноябре минувшего года крупную партию контрафакта совершенно случайно нашли в муниципальном предприятии ДРСП Свердловского района. Правда, тогда, судя по фотографиям, речь шла о гораздо меньшей партии суррогата. Сейчас следователи выясняют, как и где продавали тысячи бутылок незаконных крепких напитков. Важно изъять всю фальсифицированную продукцию из оборота. Напомним, 12 человек скончались в Красноярске, ещё 53 получили тяжёлые отравления от поддельного "Jack Daniels". Это было всего три года назад. Владимир ЖАРИНОВ











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