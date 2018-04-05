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05.04.18 09:45 Бродячие собаки терроризируют жителей Канска





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"По этой тропинке ребятишки ходят в школу. И здесь у нас псарня. В марте девять собак на дочку набросились. В марте же девять собак вывезли. Не прошло и месяца - опять то же самое. Жители этого дома здесь их прикармливают", - рассказала жительница Канска Александра Нестерова.



Детей по одиночке здесь стараются не отпускать. Несмотря на то, что до школы идти всего несколько сотен метров, собаки могут повстречаться почти в любом месте. В администрации Канска утверждают, что бродячих собак отлавливают. С начала года 65 штук. А скоро подведут итоги бюджетного конкурса на поимку ещё 200 псов. Причём сетуют на самих людей - мало сообщаете.



Директор МКУ "Служба заказчика" Юлия Лосева: "При подаче заявки необходимо указать территорию обитания, какие-то признаки: количество в стае, окрас, место их расположения".



Однако на месте отловленных собак очень быстро появляются другие: сердобольные бабушки обеспечивают им и кров и еду и наотрез отказываются верить, что милые пёсики на кого-то могут напасть. Однако в декабре прошлого года в Железногорске бродячие собаки на глазах у хозяйки разорвали домашнего пса. В конце марта в красноярской Ветлужанке стая набросилась на маленькую девочку и сильно её покусала. И совсем дикий случай пять лет назад произошёл в эвенкийском посёлке Ессей - там одичавшие звери насмерть загрызли десятилетнего мальчика. Поэтому родители канских ребятишек в рассказы о дружелюбных дворнягах верят с трудом.



Короткий путь от дома до 3-й школы Канска проходит через лесок, в котором расположены гаражи. Именно в брошенных строениях животные и нашли себе дом. Здесь они спят, питаются тем, что приносят добросердечные граждане, тут же живут их щенки. Это место собаки считают своей территорией, которую защищают."По этой тропинке ребятишки ходят в школу. И здесь у нас псарня. В марте девять собак на дочку набросились. В марте же девять собак вывезли. Не прошло и месяца - опять то же самое. Жители этого дома здесь их прикармливают", - рассказала жительница Канска Александра Нестерова.Детей по одиночке здесь стараются не отпускать. Несмотря на то, что до школы идти всего несколько сотен метров, собаки могут повстречаться почти в любом месте. В администрации Канска утверждают, что бродячих собак отлавливают. С начала года 65 штук. А скоро подведут итоги бюджетного конкурса на поимку ещё 200 псов. Причём сетуют на самих людей - мало сообщаете.Директор МКУ "Служба заказчика" Юлия Лосева: "При подаче заявки необходимо указать территорию обитания, какие-то признаки: количество в стае, окрас, место их расположения".Однако на месте отловленных собак очень быстро появляются другие: сердобольные бабушки обеспечивают им и кров и еду и наотрез отказываются верить, что милые пёсики на кого-то могут напасть. Однако в декабре прошлого года в Железногорске бродячие собаки на глазах у хозяйки разорвали домашнего пса. В конце марта в красноярской Ветлужанке стая набросилась на маленькую девочку и сильно её покусала. И совсем дикий случай пять лет назад произошёл в эвенкийском посёлке Ессей - там одичавшие звери насмерть загрызли десятилетнего мальчика. Поэтому родители канских ребятишек в рассказы о дружелюбных дворнягах верят с трудом. Дмитрий БЫЗОВ











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