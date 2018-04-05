НОВОСТИ | Общество













05.04.18 09:49 В пасхальную ночь по Красноярску будут курсировать бесплатные автобусы





Фото Добраться от храма до дома в пасхальную ночь можно будет бесплатно. Власти Красноярска организуют пять маршрутов. Первый и второй проедут по правому берегу города. Третий - через весь Советский район до Солнечного. Четвертый - через Октябрьский мост до Ветлужанки. Еще один автобус стартует от Свято-успенского монастыря через Ветлужанку, центр и далее на правый берег. Уточнить путь движения автобусов можно по круглосуточному номеру диспетчерской 256-84-00. Транспорт отправится от храмов в 02.45 в ночь с 7 на 8 апреля.













АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













