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05.04.18 09:56 Интервью: и.о. заместителя председателя правительства края Юрий Лапшин

До 15 июня краевые власти и правительство России должны утвердить план оздоровления экологической обстановки в Красноярске. Такую задачу поставил президент страны Владимир Путин во время последнего визита в Красноярск. Накануне был представлен проект-максимум. Когда начнем дышать свободно? Мы записали интервью с исполняющим обязанности заместителя председателя правительства края Юрием Лапшиным.











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