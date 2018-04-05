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05.04.18 15:37 Красноярка стала чемпионкой России по биатлону





Фото Красноярка стала чемпионкой России по биатлону. Соревнования проходили в Ханты-Мансийске. 26-летнюю Маргариту Васильеву на стрельбе подвёл ветер: отработала неточно и пришлось бежать сразу три штрафных круга. Но это не помешало ей занять первое место на пьедестале. Дистанцию в 12,5 километров она пробежала за 39 минут.

















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