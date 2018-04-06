НОВОСТИ | Общество













06.04.18 11:43 Работники следственных органов МВД отмечают профессиональный праздник





Фото



Работать иногда приходится круглые сутки, но к превратностям службы Сафоновой не привыкать - в органах внутренних дел она служит более 10 лет. Главное, что дело это любимое. Евгения ни о чём не жалеет: работа в следственных органах по-настоящему увлекла её: расследование уголовного дела - это, по сути, настоящий детектив, непосредственным участником которого ты являешься. Недавно, например, задержали банду молодых людей, которые грабили офисы микрофинансовых организаций.



"Я могу работать в этой системе, мне это нравится, мне нравится всё, что я делаю: собирать доказательства, их оценивать, анализировать, давать юридическую оценку действий обвиняемого, подозреваемого", - говорит следователь по особо важным делам следственной части СУ МУ МВД России "Красноярское" Евгения Сафонова.



Сейчас Евгения Сафонова расследует более десяти уголовных дел. Все многотомные, и многие из них многоэпизодные - когда обвиняемый проходит по нескольким преступлениям. И праздник она тоже встретила на работе.



Рабочий день следователя Евгении Сафоновой начинается с получения оружия. Евгения никогда его не применяла, но так положено. И вот первый вызов. Жительница Красноярска оставила сумку в открытой машине и ушла в детский сад. Вернулась - ни денег, ни документов, ни пластиковых карт. Это дело из разряда простых, однако мелочей здесь нет. Задача следственной группы - собрать максимально много доказательств, тогда удастся поймать вора.Работать иногда приходится круглые сутки, но к превратностям службы Сафоновой не привыкать - в органах внутренних дел она служит более 10 лет. Главное, что дело это любимое. Евгения ни о чём не жалеет: работа в следственных органах по-настоящему увлекла её: расследование уголовного дела - это, по сути, настоящий детектив, непосредственным участником которого ты являешься. Недавно, например, задержали банду молодых людей, которые грабили офисы микрофинансовых организаций."Я могу работать в этой системе, мне это нравится, мне нравится всё, что я делаю: собирать доказательства, их оценивать, анализировать, давать юридическую оценку действий обвиняемого, подозреваемого", - говорит следователь по особо важным делам следственной части СУ МУ МВД России "Красноярское" Евгения Сафонова.Сейчас Евгения Сафонова расследует более десяти уголовных дел. Все многотомные, и многие из них многоэпизодные - когда обвиняемый проходит по нескольким преступлениям. И праздник она тоже встретила на работе. Дмитрий БЫЗОВ











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













