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НОВОСТИ | Общество





06.04.18 11:43 Работники следственных органов МВД отмечают профессиональный праздник



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Рабочий день следователя Евгении Сафоновой начинается с получения оружия. Евгения никогда его не применяла, но так положено. И вот первый вызов. Жительница Красноярска оставила сумку в открытой машине и ушла в детский сад. Вернулась - ни денег, ни документов, ни пластиковых карт. Это дело из разряда простых, однако мелочей здесь нет. Задача следственной группы - собрать максимально много доказательств, тогда удастся поймать вора.

Работать иногда приходится круглые сутки, но к превратностям службы Сафоновой не привыкать - в органах внутренних дел она служит более 10 лет. Главное, что дело это любимое. Евгения ни о чём не жалеет: работа в следственных органах по-настоящему увлекла её: расследование уголовного дела - это, по сути, настоящий детектив, непосредственным участником которого ты являешься. Недавно, например, задержали банду молодых людей, которые грабили офисы микрофинансовых организаций.

"Я могу работать в этой системе, мне это нравится, мне нравится всё, что я делаю: собирать доказательства, их оценивать, анализировать, давать юридическую оценку действий обвиняемого, подозреваемого", - говорит следователь по особо важным делам следственной части СУ МУ МВД России "Красноярское" Евгения Сафонова.

Сейчас Евгения Сафонова расследует более десяти уголовных дел. Все многотомные, и многие из них многоэпизодные - когда обвиняемый проходит по нескольким преступлениям. И праздник она тоже встретила на работе.

Дмитрий БЫЗОВ
АРХИВ 
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