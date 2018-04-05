НОВОСТИ | Спорт













05.04.18 17:16 Получившую травму горнолыжницу выписали из больницы





Фото Пострадавшую в «Бобровом логу» горнолыжницу Дарью Овчинникову выписали из больницы. Напомним, спортсменка упала и сломала голень на тестовых соревнованиях. Девушку доставили в БСМП и сделали операцию. Она почти месяц пролежала в больнице. По словам отца, Дарья передвигается на костылях, делает небольшую зарядку, восстанавливается, но быстро устает. По поводу её здоровья и спортивной карьеры пока не дают никаких прогнозов.







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