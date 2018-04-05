НОВОСТИ | Общество













05.04.18 18:15 В Красноярске приступили к реконструкции одного из домов "Исторического квартала"





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Здание входит в "Исторический квартал" - в проекте десять домов. Но всего в Красноярске около двухсот памятников истории требуют ухода. Этому дому на Маркса тоже нашли инвестора. До конца года должны закончить реставрацию, потом открыть ресторан.



Пока защищать историю получается только точечно. Дома казачьего квартала на Перенсона строители пытались разрушить. Дом святителя Луки, который еще только готовят к включению в "Исторический квартал", находится в упадке. Взять и отдать памятники первому встречному невозможно - история продается с обременением в виде охранных обязательств.



Руководитель службы по госохране объектов культурного наследия края Павел Гутенков: "Сохранить историко-культурную ценность, но при этом зачастую приспособить к современному использованию. И этот переход от старинного к современному зачастую бывает сложным".



В вопросах сохранения старины деньги должны решать не все. Безусловно, найти инвестора для каждого исторического здания очень сложно. Но не стоит забывать, что без прошлого нет будущего, поэтому вкладываться в историческое наследие просто выгодно.



Больше века назад в этом доме жил купец Андреев, на первом этаже содержал торговую лавку. От былой роскоши осталась только пыль истории. Здание дожидалось ремонта больше пяти лет. Прошлое в дереве неоднократно пытались пустить с молотка, но только сейчас нашелся инвестор. Свое имя предприниматель не называет. Внутри планирует разместить офисы.Здание входит в "Исторический квартал" - в проекте десять домов. Но всего в Красноярске около двухсот памятников истории требуют ухода. Этому дому на Маркса тоже нашли инвестора. До конца года должны закончить реставрацию, потом открыть ресторан.Пока защищать историю получается только точечно. Дома казачьего квартала на Перенсона строители пытались разрушить. Дом святителя Луки, который еще только готовят к включению в "Исторический квартал", находится в упадке. Взять и отдать памятники первому встречному невозможно - история продается с обременением в виде охранных обязательств.Руководитель службы по госохране объектов культурного наследия края Павел Гутенков: "Сохранить историко-культурную ценность, но при этом зачастую приспособить к современному использованию. И этот переход от старинного к современному зачастую бывает сложным".В вопросах сохранения старины деньги должны решать не все. Безусловно, найти инвестора для каждого исторического здания очень сложно. Но не стоит забывать, что без прошлого нет будущего, поэтому вкладываться в историческое наследие просто выгодно. Владимир БОГОМОЛОВ











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