НОВОСТИ | Общество













06.04.18 09:44 Завершено строительство нового терминала аэропорта "Черемшанка"





Фото Восставший из пепла. Завершено строительство нового терминала красноярского аэропорта "Черемшанка". Идёт приёмка воздушной гавани. Однако сделать предстоит ещё многое: установить мебель, досмотровую технику, смонтировать линию выдачи багажа, благоустроить территории. По плану все работы в новом терминале должны завершиться до конца июня, и тогда аэровокзал примет первых пассажиров.



Напомним, в декабре 2011 года здание было уничтожено огнём. После пожара временным терминалом стало здание бывшего склада, которое продолжает принимать пассажиров и сегодня.













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