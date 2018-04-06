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НОВОСТИ | Общество





06.04.18 09:54 Бездомных животных в Красноярске становится всё больше



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Больная - буквально - эта тема для многих. Только с начала года 67 красноярцев пострадали от зубов беспризорных собак: и взрослые и дети. Это на 60% больше, чем в прошлом году. Медики советуют обязательно обращаться в травмпункты после укусов, чтобы избежать заражения бешенством.

"Травмы могут быть совершенно незначительными, а могут быть очень серьезными. И детей кусают очень сильно, и лицо страдает", - отметил консультант лечебного отдела министерства здравоохранения края Алексей Коноваленко.

По оценкам мэрии, в Красноярске сейчас обитают около семи тысяч диких собак. Многие из них агрессивны. Сил одного подрядчика по отлову уже не хватает, поэтому подписали дополнительные контракты.

Первый заместитель главы Красноярска Владислав Логинов: "Сегодня у нас в неделю отлавливается примерно 50 безнадзорных животных, они помещаются в пункты передержки и с ними проводится работа. Но этого недостаточно. Показатель должен быть примерно 120-150 животных в неделю".

С засильем псов твёрдо намерены бороться, и сил не жалеют. В этом году в городе откроют и большой частный приют для четвероногих - на улице Башиловской. Там появится ветеринарный и карантинный блоки, а также вольер на 400 собак.

Владимир ЖАРИНОВ





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