НОВОСТИ | Экономика













06.04.18 10:14 В Москве прошла пресс-конференция, посвященная КЭФ-2018





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"Именно на нашей территории сегодня возможна реализация целого ряда инвестиционных проектов, которые являются очень крупными, отличаются высокой степенью проработанности и готовности к запуску, характеризуются определённой взаимоувязкой, что бывает не так уж часто", - отметил Александр Усс.



В этом году впервые состоится презентация именно таких инвестиционных проектов под общим названием «Енисейская Сибирь». Всего их семь и стоимость превышает 500 миллиардов рублей. Предлагается обсуждение развития Ангаро-Енисейского кластера со строительством моста через Енисей у посёлка Высокогорск, создание технологической долины в Красноярске и Саяногорске, строительство железной дороги Элегест-Кызыл-Курагино. Кроме этого, на форуме будет обсуждаться проект железнодорожной ветки от аэропорта Красноярск до краевого центра и увеличение пропускной способности южного хода Транссибирской магистрали.



Заместитель председателя Правительства РФ, председатель оргкомитета КЭФ Аркадий Дворкович: "Развитие восточного полигона неизбежно станет темой для обсуждения. Первый этап расширения пропускной способности этого полигона уже завершается, осталось два года. Мы, естественно, уже начали планировать второй этап, который в полной мере реализует и экспортные возможности России в целом и потенциал региона не только по добыче, но и по переработке полезных ископаемых и выпуску высокотехнологичной продукции".



Тема создания благоприятных условий для реализации инвестиционного потенциала "Енисейской Сибири" проходит практически через все дискуссионные мероприятия деловой программы. Итоговое пленарное заседание 14 апреля будет полностью посвящено анализу и возможным сценариям развития Енисейского макрорегиона.



Ключевая повестка КЭФ всегда имеет федеральное звучание, и в этом году она посвящена реализации экономического раздела послания Президента Федеральному Собранию, а также механизмам реализации национальных целей развития страны на ближайшие шесть лет. Всего запланировано более 80 мероприятий, в них примут участие более пяти тысяч человек из 50 регионов России и 22 стран."Именно на нашей территории сегодня возможна реализация целого ряда инвестиционных проектов, которые являются очень крупными, отличаются высокой степенью проработанности и готовности к запуску, характеризуются определённой взаимоувязкой, что бывает не так уж часто", - отметил Александр Усс.В этом году впервые состоится презентация именно таких инвестиционных проектов под общим названием «Енисейская Сибирь». Всего их семь и стоимость превышает 500 миллиардов рублей. Предлагается обсуждение развития Ангаро-Енисейского кластера со строительством моста через Енисей у посёлка Высокогорск, создание технологической долины в Красноярске и Саяногорске, строительство железной дороги Элегест-Кызыл-Курагино. Кроме этого, на форуме будет обсуждаться проект железнодорожной ветки от аэропорта Красноярск до краевого центра и увеличение пропускной способности южного хода Транссибирской магистрали.Заместитель председателя Правительства РФ, председатель оргкомитета КЭФ Аркадий Дворкович: "Развитие восточного полигона неизбежно станет темой для обсуждения. Первый этап расширения пропускной способности этого полигона уже завершается, осталось два года. Мы, естественно, уже начали планировать второй этап, который в полной мере реализует и экспортные возможности России в целом и потенциал региона не только по добыче, но и по переработке полезных ископаемых и выпуску высокотехнологичной продукции".Тема создания благоприятных условий для реализации инвестиционного потенциала "Енисейской Сибири" проходит практически через все дискуссионные мероприятия деловой программы. Итоговое пленарное заседание 14 апреля будет полностью посвящено анализу и возможным сценариям развития Енисейского макрорегиона. Дмитрий БЫЗОВ











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