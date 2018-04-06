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06.04.18 10:36 Депутата Горсовета Аркадия Волкова отправили под арест



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Аркадий Волков и в наручниках сохраняет образ разговорчивого депутата. Ему предъявили обвинение в крупной взятке. Сам народный избранник считает происходящее "провокацией".

Обыски на работе у Волкова проходили ещё в середине февраля. Накануне оперативники экономической безопасности МВД пришли к нему и домой - искали улики среди помпезной мебели. Полиция выясняла, откуда взялись деньги на политический пиар - проект "Машина добрых дел". По заявкам пенсионеров умельцы чинили краны и розетки. По версии следствия, Волков оплачивал их работу за счёт коммунальной компании, куда трудоустроил своих знакомых.

"В период с марта 2016 по март 2017 года троим лицам из финансовых средств компании "КрасТЭК" было выплачено более 430 тысяч рублей", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.

Коммунальщикам якобы обещал общее покровительство. Суд отправил его в СИЗО на два месяца. Такая суровая мера пресечения объясняется тяжестью предъявленных обвинений. Статья 290 "Взятка" предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Нынешний состав красноярского горсовета не раз оказывался в центре скандалов. Фамилии депутатов связывали с уклонением от налогов, растратой, мошенничеством, злоупотреблением полномочиями. Однако заключение в СИЗО применено впервые.

Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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