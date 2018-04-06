Дома загорелись после полуночи в микрорайоне Николаевка, неподалёку от строительства развязки к четвёртому мосту. Постройки находятся на достаточно большом расстоянии друг от друга, а ветра ночью не было. Жители третьего дома рассказывают, что постройки загорелись не просто так.
- Поджог был. Со всеми рассчитались здесь, по какой причине загорелось - никто не знает. Мой дом не пострадал.
Отметим, что эти дома уже расселены, людей в них не было, поэтому пострадавших нет. "На место выехали четыре единицы пожарной техники, было установлено, что произошло возгорание двух бесхозных домов, общей площадью 200 кв.м. В течение 40 минут возгорание было потушено, погибших и травмированных нет", - сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю Александр Якимов.
Так как пострадавших при пожаре нет, а сгоревшие дома не имеют фактического адреса, им присвоен статус свалки, в причинах возгорания, скорее всего, разбираться не будут.