НОВОСТИ | Происшествия













06.04.18 11:40 В Николаевке сгорели два дома





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- Поджог был. Со всеми рассчитались здесь, по какой причине загорелось - никто не знает. Мой дом не пострадал.



Отметим, что эти дома уже расселены, людей в них не было, поэтому пострадавших нет. "На место выехали четыре единицы пожарной техники, было установлено, что произошло возгорание двух бесхозных домов, общей площадью 200 кв.м. В течение 40 минут возгорание было потушено, погибших и травмированных нет", - сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю Александр Якимов.



Так как пострадавших при пожаре нет, а сгоревшие дома не имеют фактического адреса, им присвоен статус свалки, в причинах возгорания, скорее всего, разбираться не будут.





Дома загорелись после полуночи в микрорайоне Николаевка, неподалёку от строительства развязки к четвёртому мосту. Постройки находятся на достаточно большом расстоянии друг от друга, а ветра ночью не было. Жители третьего дома рассказывают, что постройки загорелись не просто так.Отметим, что эти дома уже расселены, людей в них не было, поэтому пострадавших нет. "На место выехали четыре единицы пожарной техники, было установлено, что произошло возгорание двух бесхозных домов, общей площадью 200 кв.м. В течение 40 минут возгорание было потушено, погибших и травмированных нет", - сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю Александр Якимов.Так как пострадавших при пожаре нет, а сгоревшие дома не имеют фактического адреса, им присвоен статус свалки, в причинах возгорания, скорее всего, разбираться не будут. Владислав ТАМОШАУСКАС

















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