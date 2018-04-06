НОВОСТИ | Общество













06.04.18 11:45 Онкобольной не могут назначить лечение из-за сломавшегося томографа





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"Состояние Ксении ухудшается. В Красноярск ездили сколько раз - возвращаемся назад. Она с февраля не получает никакого лечения. Всё лечение сводится к тому, что я звоню и смотрю, как мой ребёнок угасает на глазах", - рассказывает мама Ксении Татьяна Михайловна.



В красноярском краевом онкодиспансере Ксению не принимают - сломался дорогостоящий томограф. Он проработал всего три года. "Вышла из строя плата оптической связи, из-за этой поломки эксплуатация данного оборудования невозможна", - пояснил инженер-электроник онкодиспанскера Александр Толстогузов.



В связи с поломкой врачи изменили подходы, помощь пациентам оказывают, но проблема в том, что у Ксении случай уникальный - опухоль слишком глубоко и далеко. Возможно, ей могла бы помочь радиотерапия, но перед облучением именно с помощью томографа нужно обозначить точки, в которые будет бить луч, губительный для опухоли. Без аппарата терапию назначить невозможно.



"Оформлена квота, сейчас в установленный законом срок мы ждём ответа от клиники, когда они готовы будут принять её на лечение. Делается всё, чтобы максимально ускорить этот процесс", - пояснил заведующий радиологическим отделением №1 краевого онкодиспансера Валерий Козин.



Сказать, что все вокруг бездействуют, наверное, нельзя. Деталь стоит несколько миллионов рублей, деньги нашли, сейчас надо объявить конкурс, деталь заказать, привезти, установить, томограф запустить. Всё это требует времени, которого у Ксении практически нет.



Документы Ксении уже посмотрели врачи нескольких клиник, на госпитализацию молодую маму из Назарова пока никто не вызывает. У Мингалимовых разве что годовалый Тимур смеётся, капризничает, как будто дома всё по-прежнему.



Письма с мольбой о помощи, длинные гудки и тишина в ответ - вся жизнь Мингалимовых превратилась в сплошной дозвон и ожидание. Два года назад Татьяна Михайловна выдала замуж единственную дочку, вся родня радовалась внуку. Беда пришла в январе - у Ксении обнаружили опухоль мозга."Состояние Ксении ухудшается. В Красноярск ездили сколько раз - возвращаемся назад. Она с февраля не получает никакого лечения. Всё лечение сводится к тому, что я звоню и смотрю, как мой ребёнок угасает на глазах", - рассказывает мама Ксении Татьяна Михайловна.В красноярском краевом онкодиспансере Ксению не принимают - сломался дорогостоящий томограф. Он проработал всего три года. "Вышла из строя плата оптической связи, из-за этой поломки эксплуатация данного оборудования невозможна", - пояснил инженер-электроник онкодиспанскера Александр Толстогузов.В связи с поломкой врачи изменили подходы, помощь пациентам оказывают, но проблема в том, что у Ксении случай уникальный - опухоль слишком глубоко и далеко. Возможно, ей могла бы помочь радиотерапия, но перед облучением именно с помощью томографа нужно обозначить точки, в которые будет бить луч, губительный для опухоли. Без аппарата терапию назначить невозможно."Оформлена квота, сейчас в установленный законом срок мы ждём ответа от клиники, когда они готовы будут принять её на лечение. Делается всё, чтобы максимально ускорить этот процесс", - пояснил заведующий радиологическим отделением №1 краевого онкодиспансера Валерий Козин.Сказать, что все вокруг бездействуют, наверное, нельзя. Деталь стоит несколько миллионов рублей, деньги нашли, сейчас надо объявить конкурс, деталь заказать, привезти, установить, томограф запустить. Всё это требует времени, которого у Ксении практически нет.Документы Ксении уже посмотрели врачи нескольких клиник, на госпитализацию молодую маму из Назарова пока никто не вызывает. У Мингалимовых разве что годовалый Тимур смеётся, капризничает, как будто дома всё по-прежнему. Евгения ПЛОТНИКОВА













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