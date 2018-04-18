НОВОСТИ | Общество













18.04.18 17:42 Мусорный полигон наступает на дачи красноярцев





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"Мы дачу купили в 2006, свалка уже существовала, но она была дальше, мы её не видели. Она пришла к нам от "Подснежников". Она растёт, у них лимит какой-то есть - до столбов ЛЭП, видимо, она их остановит", - рассказала председатель СНТ "Восход" Светлана Ивкина.



Масштабы свалки определить несложно: по огромному количеству ворон и коршунов в небе, а также по запаху: даже в ветреную морозную погоду дышать здесь невозможно. Местные жители жалуются: попытки вырастить урожай тщетны - овощи стремительно съедают грызуны. К тому же с наступлением тепла мусор начинает гореть. По словам подрядчиков, полигон действует с 96 года. Изначально сюда свозили как коммунальные, так и промышленные отходы. Сегодня их ввоз запрещён. Организация, которая осуществляет деятельность, обязана проводить ежегодную дератизацию, а также мониторить состояние почвы и воздуха.



"Такие объекты сегодня контролируются очень большим количеством надзорных органов. За последнее время наша компания прошла много проверок, пристальное внимание сегодня не только региональных, но и федеральных властей. На данном объекте принимаются отходы только пятого класса - неопасные отходы: бумага, старые ветки, трава", - пояснил руководитель природоохранной компании Евгений Шепелёв.



Подрядчики отмечают: объект выработан на 70 процентов, в ближайшие 3-5 лет его планируют рекультивировать и закрыть. А пока неприятное соседство жителям придётся потерпеть. По крайней мере, пока не выделят новую площадку.



Евгений Хмелёв живёт в СНТ "Солнечный" уже 12 лет. Всё это время, жалуется, вместе с семьёй и соседями борется за чистый воздух. Причина - гигантский полигон отходов, которые свозят сюда со всего города. Мусор, уверяют местные жители, вот-вот подберётся к домам."Мы дачу купили в 2006, свалка уже существовала, но она была дальше, мы её не видели. Она пришла к нам от "Подснежников". Она растёт, у них лимит какой-то есть - до столбов ЛЭП, видимо, она их остановит", - рассказала председатель СНТ "Восход" Светлана Ивкина.Масштабы свалки определить несложно: по огромному количеству ворон и коршунов в небе, а также по запаху: даже в ветреную морозную погоду дышать здесь невозможно. Местные жители жалуются: попытки вырастить урожай тщетны - овощи стремительно съедают грызуны. К тому же с наступлением тепла мусор начинает гореть. По словам подрядчиков, полигон действует с 96 года. Изначально сюда свозили как коммунальные, так и промышленные отходы. Сегодня их ввоз запрещён. Организация, которая осуществляет деятельность, обязана проводить ежегодную дератизацию, а также мониторить состояние почвы и воздуха."Такие объекты сегодня контролируются очень большим количеством надзорных органов. За последнее время наша компания прошла много проверок, пристальное внимание сегодня не только региональных, но и федеральных властей. На данном объекте принимаются отходы только пятого класса - неопасные отходы: бумага, старые ветки, трава", - пояснил руководитель природоохранной компании Евгений Шепелёв.Подрядчики отмечают: объект выработан на 70 процентов, в ближайшие 3-5 лет его планируют рекультивировать и закрыть. А пока неприятное соседство жителям придётся потерпеть. По крайней мере, пока не выделят новую площадку. Екатерина МАЗАЛЬКОВА

















АРХИВ

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