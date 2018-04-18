ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
СИНЯЯ ПТИЦА:
Отправить заявку на участие
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





18.04.18 17:42 Мусорный полигон наступает на дачи красноярцев



Фото
Евгений Хмелёв живёт в СНТ "Солнечный" уже 12 лет. Всё это время, жалуется, вместе с семьёй и соседями борется за чистый воздух. Причина - гигантский полигон отходов, которые свозят сюда со всего города. Мусор, уверяют местные жители, вот-вот подберётся к домам.

"Мы дачу купили в 2006, свалка уже существовала, но она была дальше, мы её не видели. Она пришла к нам от "Подснежников". Она растёт, у них лимит какой-то есть - до столбов ЛЭП, видимо, она их остановит", - рассказала председатель СНТ "Восход" Светлана Ивкина.

Масштабы свалки определить несложно: по огромному количеству ворон и коршунов в небе, а также по запаху: даже в ветреную морозную погоду дышать здесь невозможно. Местные жители жалуются: попытки вырастить урожай тщетны - овощи стремительно съедают грызуны. К тому же с наступлением тепла мусор начинает гореть. По словам подрядчиков, полигон действует с 96 года. Изначально сюда свозили как коммунальные, так и промышленные отходы. Сегодня их ввоз запрещён. Организация, которая осуществляет деятельность, обязана проводить ежегодную дератизацию, а также мониторить состояние почвы и воздуха.

"Такие объекты сегодня контролируются очень большим количеством надзорных органов. За последнее время наша компания прошла много проверок, пристальное внимание сегодня не только региональных, но и федеральных властей. На данном объекте принимаются отходы только пятого класса - неопасные отходы: бумага, старые ветки, трава", - пояснил руководитель природоохранной компании Евгений Шепелёв.

Подрядчики отмечают: объект выработан на 70 процентов, в ближайшие 3-5 лет его планируют рекультивировать и закрыть. А пока неприятное соседство жителям придётся потерпеть. По крайней мере, пока не выделят новую площадку.

Екатерина МАЗАЛЬКОВА
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .