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НОВОСТИ | Общество





06.04.18 17:40 В Красноярск идёт потепление



Фото
Насколько уникален Красноярский край - в краевом центре сегодня +12оС, горожане потянулись в парки, на набережную, всем хочется гулять. Между тем, в посёлке городского типа Диксон (это самая северная точка Красноярского края) сегодня -26, по ощущениям -37, почти всю неделю там актированные дни - дети до 5 класса не учатся. Вот что рассказывают местные жители про телефону.

"У нас начались солнечные дни, правда, всё ещё минус. Очень ждём потепления; как правило, во второй половине апреля у нас начинается лыжный сезон. Диксончане очень любят лыжи, здесь в каждой семье есть лыжи, сани. Сейчас как раз то самое время, когда эффект гало - три солнца. Сход снега будет ближе к июню", - рассказала жительница п.Диксон Юлия Барышникова.

Большой привет от красноярцев Диксону, пусть поскорее туда придёт весна. В Красноярске в субботу +11. В воскресенье отмечаем Пасху, синоптики обещают +9оС.

Евгения ПЛОТНИКОВА
АРХИВ 
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