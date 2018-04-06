НОВОСТИ | Общество













06.04.18 17:43 Под Красноярском пожарные-парашютисты отрабатывают навыки десантирования





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Среди опытных парашютистов и новички, которые только входят в число лесопожарных. За парашютистами следят инструкторы. На земле разбирают ошибки, в небе направляют, как будто тянут за невидимые стропы и помогают справиться со страхом перед землёй. "Они ещё не чувствуют землю. Выпрыгивают, а само понятие пространства - когда сидишь в самолёте, кажется, всё видишь, но когда находишься один в воздухе - теряешься", - пояснил старший инструктор ПДПС краевого лесопожарного центра Александр Будилин.



Такие тренировки проходят сейчас в разных районах края. Под опекой лесопожарных десятки миллионов гектаров. Следят за ними полторы тысячи десантников, парашютистов, лётчиков-наблюдателей. Высаживаются в очаги возгорания и борются с огнем вплоть до севера - Эвенкии.



До горящего сезона остаётся всё меньше времени. В прошлом году лесные пожары начали активно разгораться в конце мая, но тогда на руку сыграла погода с обилием осадков. В этом году не исключено, что уже через месяц парашютистам придётся всё чаще прыгать в горячие точки.



Парашютисты возвращают себе форму после затяжных зимних каникул. На аэродроме под Красноярском прошла тренировка специалистов лесопожарного центра. Спуститься с небес на землю нужно прицельно. В условиях лесных пожаров поворот не туда - и можно спланировать в огонь или на деревья.Среди опытных парашютистов и новички, которые только входят в число лесопожарных. За парашютистами следят инструкторы. На земле разбирают ошибки, в небе направляют, как будто тянут за невидимые стропы и помогают справиться со страхом перед землёй. "Они ещё не чувствуют землю. Выпрыгивают, а само понятие пространства - когда сидишь в самолёте, кажется, всё видишь, но когда находишься один в воздухе - теряешься", - пояснил старший инструктор ПДПС краевого лесопожарного центра Александр Будилин.Такие тренировки проходят сейчас в разных районах края. Под опекой лесопожарных десятки миллионов гектаров. Следят за ними полторы тысячи десантников, парашютистов, лётчиков-наблюдателей. Высаживаются в очаги возгорания и борются с огнем вплоть до севера - Эвенкии.До горящего сезона остаётся всё меньше времени. В прошлом году лесные пожары начали активно разгораться в конце мая, но тогда на руку сыграла погода с обилием осадков. В этом году не исключено, что уже через месяц парашютистам придётся всё чаще прыгать в горячие точки. Владимир БОГОМОЛОВ











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