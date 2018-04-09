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09.04.18 11:39 В Манском районе пропали четверо туристов





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Также накануне спасатели выезжали на красноярские Столбы. Там со скалы упал мужчина. С сотрясением мозга, переломом рёбер и травмой правой ноги его сняли с высоты 30 метров, доставили до кордона Лалетино и передали медикам.







Во время сильной метели на горе Аргиджек в окрестностях населённого пункта Жайма, что в Манском районе, пропали четыре туриста. По данным полицейских, которые уже начали поиски, из-за снежной бури люди потеряли ориентир, перестали выходить на связь и не вернулись домой. Возраст и пол пропавших пока не уточняется.Также накануне спасатели выезжали на красноярские Столбы. Там со скалы упал мужчина. С сотрясением мозга, переломом рёбер и травмой правой ноги его сняли с высоты 30 метров, доставили до кордона Лалетино и передали медикам.











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