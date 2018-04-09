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09.04.18 11:40 Православные отпраздновали Воскресение Христово





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В ожидании Пасхи как будто в ожидании чуда. Сегодня в Красноярске по-настоящему тёплый весенний вечер. До службы ещё два часа, она начнётся в 23:30, но двери храма уже открыты, люди идут и идут.



В храме едва хватает места. Для православных это главный праздник, остаться дома в эту ночь невозможно. Среди прихожан врио губернатора Александр Усс, Пасху встречает в храме при мужском монастыре в Удачном. Крестный ход, и уже почти на рассвете освящение куличей, колокольный звон и привычное долгожданное приветствие: Христос воскрес! Владыка Пантелеимон вспоминает, как сам встречал Пасху в детстве, с бабушкой.



"Радость такая и какое-то внутреннее вливание божественной силы, энергии. Выходили из этого праздника на целый год с желанием бороться за жизнь", - рассказал митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.



Пасха продолжается всю неделю, на девятый день, 17 апреля - Радоница. В Родительский день принято посещать могилы усопших родственников.



Прихожане собираются за несколько часов до начала службы. В контейнерах - куличи, крашеные яйца; как лучше украсить - тут у каждой хозяйки свой секрет. Уверяют, после освящения и благословения всё это гораздо вкуснее.В ожидании Пасхи как будто в ожидании чуда. Сегодня в Красноярске по-настоящему тёплый весенний вечер. До службы ещё два часа, она начнётся в 23:30, но двери храма уже открыты, люди идут и идут.В храме едва хватает места. Для православных это главный праздник, остаться дома в эту ночь невозможно. Среди прихожан врио губернатора Александр Усс, Пасху встречает в храме при мужском монастыре в Удачном. Крестный ход, и уже почти на рассвете освящение куличей, колокольный звон и привычное долгожданное приветствие: Христос воскрес! Владыка Пантелеимон вспоминает, как сам встречал Пасху в детстве, с бабушкой."Радость такая и какое-то внутреннее вливание божественной силы, энергии. Выходили из этого праздника на целый год с желанием бороться за жизнь", - рассказал митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.Пасха продолжается всю неделю, на девятый день, 17 апреля - Радоница. В Родительский день принято посещать могилы усопших родственников. Евгения ПЛОТНИКОВА

















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