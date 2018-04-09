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09.04.18 17:39 Горящий автомобиль заблокировал подъезд пятиэтажки





На правобережье Красноярска горящий пикап заблокировал подъезд пятиэтажки. Автомобиль вспыхнул во время самого глубокого сна жильцов дома - в четыре утра. На ликвидацию пламени у спасателей ушло 19 минут. Никто не пострадал, но повреждения получил внешний фасад пятиэтажки. Причину возгорания сейчас устанавливают.







На правобережье Красноярска горящий пикап заблокировал подъезд пятиэтажки. Автомобиль вспыхнул во время самого глубокого сна жильцов дома - в четыре утра. На ликвидацию пламени у спасателей ушло 19 минут. Никто не пострадал, но повреждения получил внешний фасад пятиэтажки. Причину возгорания сейчас устанавливают.







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