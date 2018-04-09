НОВОСТИ | Общество













09.04.18 19:25 Красноярские школьники создают электронные паспорта для бездомных животных





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Ребята уверены, строить только приюты неэффективно, они всегда будут полными. А паспорта можно разместить в интернете, социальных учреждениях, в автобусах и подъездах. Так найдутся не только желающих забрать собаку домой, но и спонсоры.



"Хотели сотрудничать с зоомагазинами. Например, человек забирает собаку, а ему дают миску, подстилку и корм в запас", - пояснила Ученица школы №53 Красноярска Диана Андриенко.



Акцию поддержали фотосессией с питомцами "Ковчега надежды". Сейчас в приюте примерно 60 собак, привели самых контактных. "Не часто, но пристраиваем. Любой собакой если заниматься, она будет послушной и преданной", - отмечает волонтёр Кирилл Стамбровский.



Если уже и дети не остаются равнодушными к проблеме бездомных собак, значит, и у животных есть будущее. Они ждут поддержки по телефону 266-94-11.



Цель собачьих документов - найти каждому бездомному псу семью. Авторы идеи - ученики 53-й школы, которые не первый год помогают приюту. "Мы помогаем чистить вольеры, кормим собак. Собак много, и возможности с ними позаниматься нет - времени мало", - рассказала Ученица школы №53 Красноярска Виктория Терентьева.Ребята уверены, строить только приюты неэффективно, они всегда будут полными. А паспорта можно разместить в интернете, социальных учреждениях, в автобусах и подъездах. Так найдутся не только желающих забрать собаку домой, но и спонсоры."Хотели сотрудничать с зоомагазинами. Например, человек забирает собаку, а ему дают миску, подстилку и корм в запас", - пояснила Ученица школы №53 Красноярска Диана Андриенко.Акцию поддержали фотосессией с питомцами "Ковчега надежды". Сейчас в приюте примерно 60 собак, привели самых контактных. "Не часто, но пристраиваем. Любой собакой если заниматься, она будет послушной и преданной", - отмечает волонтёр Кирилл Стамбровский.Если уже и дети не остаются равнодушными к проблеме бездомных собак, значит, и у животных есть будущее. Они ждут поддержки по телефону 266-94-11. Вадим КУЛИКОВ











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