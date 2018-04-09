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НОВОСТИ | Общество





09.04.18 17:40 В знак протеста против сноса павильонов предприниматели перекрыли улицу Партизана Железняка



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Группа людей вышла на оживлённую дорогу около полудня и полностью заблокировала проезд в сторону микрорайона Зелёная роща. Как результат пробка растянулась на несколько километров. Что это за люди и чего они хотят, на тот момент никто не понимал. Убрать толпу людей с проезжей части смогли лишь полицейские. Оказалось, это владельцы соседних павильонов, так они решили объявить протест против сноса торговых точек. Демонтаж должен был начаться рано утром.

"Они начали сносить, поставили лестницу. То есть они нас не слышат. Приходится делать таким образом. Понятно, что это незаконно. А куда деваться?", - говорит предприниматель Ирина Бабикова.

По словам протестующих, павильоны сносить не имеют права, ведь вопрос по ним ещё не решён. "Предприниматели обратились в суд и сейчас это решение администрации оспаривается. Более того, есть позиция УФАС, которая предписала по нескольким таким рядам устранить нарушения администрации, которая должна до 20 апреля восстановить договорные отношения, внести объекты в схему и предприниматели должны работать", - пояснил предприниматель Виталий Бондарев.

Глава Советского района эту информацию не подтвердил. "Это клевета. Никаких судов сейчас нет. Все договоры расторгнуты с этими павильонами. Каждый индивидуальный предприниматель уведомлен об этом в установленном законом порядке. За сутки до сноса все расклейки были осуществлены. То есть люди знали о том, что павильоны будут сносить", - пояснил глава Советского района Красноярска Андрей Коротков.

Торговые точки должны снести в рамках реконструкции улицы перед Универсиадой, на их местах по плану должны появиться парковочные карманы. К слову, если к действиям администрации у полицейских вопросов не возникло, то в отношении предпринимателей, которые устроили дорожный коллапс, начата проверка. Им грозит штраф до 100 тысяч рублей.

Отметим, что кроме этих павильонов администрация планирует в течение недели снести ещё 35 торговых точек в центре города: 25 на Маркса, пять в районе улицы Вейнбаума, ещё четыре - около гостиницы "Октябрьская".

Владислав ТАМОШАУСКАС
АРХИВ 
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