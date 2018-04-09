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09.04.18 17:45 Прокуратура требует закрыть аварийную школу в Зеледееве





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В результате за два месяца до лета 60 учеников отправили на вынужденные недельные каникулы. Как решится проблема с учёбой, можно будет сказать только после 11 апреля, когда пройдёт заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Емельяновского района.







Прокуратура Емельяновского района Красноярского края потребовала закрыть аварийную школу в селе Зеледеево. Учебное заведение находится в этом состоянии уже несколько лет, власти обещают построить новую с 2012 года, но от слов к делу так никто и не перешёл. В итоге прокурор Емельяновского района признал школу опасной для детей и запретил её посещение.В результате за два месяца до лета 60 учеников отправили на вынужденные недельные каникулы. Как решится проблема с учёбой, можно будет сказать только после 11 апреля, когда пройдёт заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Емельяновского района.











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