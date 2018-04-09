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09.04.18 20:55 В Красноярске состоялся бенефис заслуженной артистки России Веры Барановой





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Вера Павловна - строгий педагог и ещё более строга к себе. Каждый бенефис - сокровенный разговор со зрителем. Впервые на сцене солистка со своей внучкой Кирой. В этот вечер на сцене много детей. Позже за кулисами коллеги, близкие спешат поздравить именинницу, прима в ответ сама раздаёт подарки. Счастливый момент - рядом единственный сын, он живёт в Санкт-Петербурге, в Красноярск прилетел с семьёй поздравить маму.



"Думала, очень устану, но зал так хорошо принимал. Не хочу сказать, что я подвела какую-то черту сегодня, мне ещё хочется нового!", - поделилась солистка театра оперы и балета, заслуженная артистка России Вера Баранова.



О, Фортуна! Не то благодарность, не то вызов артистки. Четверть века предана этой сцене. Однажды она забыла слова, не придумала ничего лучше, так и запела: "О Боже, что же мне делать!". Практически весь концерт - три часа - Вера Баранова на сцене. В театр она пришла в начале 90-х. Даже поклонники точно не скажут, в чём большая заслуга - в её трудоспособности или в красоте голоса.Вера Павловна - строгий педагог и ещё более строга к себе. Каждый бенефис - сокровенный разговор со зрителем. Впервые на сцене солистка со своей внучкой Кирой. В этот вечер на сцене много детей. Позже за кулисами коллеги, близкие спешат поздравить именинницу, прима в ответ сама раздаёт подарки. Счастливый момент - рядом единственный сын, он живёт в Санкт-Петербурге, в Красноярск прилетел с семьёй поздравить маму."Думала, очень устану, но зал так хорошо принимал. Не хочу сказать, что я подвела какую-то черту сегодня, мне ещё хочется нового!", - поделилась солистка театра оперы и балета, заслуженная артистка России Вера Баранова. Евгения ПЛОТНИКОВА











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