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|09.04.18 20:55 В Красноярске состоялся бенефис заслуженной артистки России Веры Барановой
О, Фортуна! Не то благодарность, не то вызов артистки. Четверть века предана этой сцене. Однажды она забыла слова, не придумала ничего лучше, так и запела: "О Боже, что же мне делать!". Практически весь концерт - три часа - Вера Баранова на сцене. В театр она пришла в начале 90-х. Даже поклонники точно не скажут, в чём большая заслуга - в её трудоспособности или в красоте голоса.
Вера Павловна - строгий педагог и ещё более строга к себе. Каждый бенефис - сокровенный разговор со зрителем. Впервые на сцене солистка со своей внучкой Кирой. В этот вечер на сцене много детей. Позже за кулисами коллеги, близкие спешат поздравить именинницу, прима в ответ сама раздаёт подарки. Счастливый момент - рядом единственный сын, он живёт в Санкт-Петербурге, в Красноярск прилетел с семьёй поздравить маму.
"Думала, очень устану, но зал так хорошо принимал. Не хочу сказать, что я подвела какую-то черту сегодня, мне ещё хочется нового!", - поделилась солистка театра оперы и балета, заслуженная артистка России Вера Баранова.
Евгения ПЛОТНИКОВА
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