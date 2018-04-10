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10.04.18 08:50 Московская фирма перекупила долги обанкротившихся управляющих компаний





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Долги разорившейся управляющей компании купила московская фирма. Актив подъезда направился в её офис на улице Маерчака. И встретил таких же рассерженных горожан из разных уголков Красноярска. Оказалось, что москвичи купили долги красноярцев, которые числились за сразу тремя дочками "Жилфонда". Арбитраж продал их, чтобы расплатиться с убытками жилищников.



"Если что-то непонятно, надо обратиться для урегулирования к нашим специалистам. Покажут документы, которые нам передал конкурсный управляющий, он несёт ответственность за предоставленные данные. Мы не начисляем, мы задолженность приобрели", - пояснила директор красноярского подразделения ООО "Мирный дом" Татьяна Коржова.



Депутат горсовета Виталий Дроздов считает, что точки над i должен расставить суд. "Если люди платили, если остались квитанции, то суд откажет во взыскании необоснованно начисленных сумм. Возможно, какие-то суммы могут оказаться за пределами трёхлетнего срока исковой давности", - пояснил Дроздов.



Кто-то считает, что его дом - его крепость, кто-то - что его хата с краю. Однако сегодня любой собственник жилья должен уметь защищать свои интересы и за порогом квартиры. В том числе и в суде.



Жильцы многоэтажки на улице Куйбышева до сих пор не отошли от шока. Платёжное уведомление получили от компании "Мирный дом", по три-четыре тысячи рублей с семьи. Сергей вместе с соседями привык исправно закрывать счета по квартплате, но всё равно оказался в должниках.Долги разорившейся управляющей компании купила московская фирма. Актив подъезда направился в её офис на улице Маерчака. И встретил таких же рассерженных горожан из разных уголков Красноярска. Оказалось, что москвичи купили долги красноярцев, которые числились за сразу тремя дочками "Жилфонда". Арбитраж продал их, чтобы расплатиться с убытками жилищников."Если что-то непонятно, надо обратиться для урегулирования к нашим специалистам. Покажут документы, которые нам передал конкурсный управляющий, он несёт ответственность за предоставленные данные. Мы не начисляем, мы задолженность приобрели", - пояснила директор красноярского подразделения ООО "Мирный дом" Татьяна Коржова.Депутат горсовета Виталий Дроздов считает, что точки над i должен расставить суд. "Если люди платили, если остались квитанции, то суд откажет во взыскании необоснованно начисленных сумм. Возможно, какие-то суммы могут оказаться за пределами трёхлетнего срока исковой давности", - пояснил Дроздов.Кто-то считает, что его дом - его крепость, кто-то - что его хата с краю. Однако сегодня любой собственник жилья должен уметь защищать свои интересы и за порогом квартиры. В том числе и в суде. Роман РЫКОВ

















АРХИВ

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