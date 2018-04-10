НОВОСТИ | Общество













10.04.18 09:11 В Красноярске проснулись клещи





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В этом году в Красноярске на двух собаках уже обнаружили клещей. Членистоногие просыпаются, когда на улице теплеет. В прошлом году первый красноярец с укусом клеща обратился к медикам 29 марта. Паукообразный присосался к мужчине в районе Удачного. И меньше чем через месяц - 20 апреля - поступила информация о том, что клещ укусил ребёнка в микрорайоне Покровский.



В 2018 в Красноярске акарицидные обработки пройдут на 27 участках площадью 315 гектаров. Это, к примеру, окрестности заповедника "Столбы", берег Базаихи. Академгородок, Ветлужанка, Удачный, спорткомплекс "Арена-Север", улицы Ястынская, Урванцева, часть микрорайона Солнечный. Обработки начнутся через пару недель.



"С конца апреля - в мае, когда погодные условия позволят повести противоклещевые обработки. Противоклещевые обработки проводятся в тех местах, где население массово отдыхает, и там, где регистрируются клещи", - сообщила пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Наталья Краснопеева.



Специалисты советуют во время прогулок по парку или лесу поводить самоосмотры и пользоваться репеллентами. Пик активности клещей - с мая до конца июня.



Шестилетней Ксюше сегодня вводят вакцину против клещевого энцефалита. Решение прививать девочку семья приняла после того, как прошлым летом их родственница после укуса клеща неделю пролежала в коме. "Если к человеку присасывается клещ, вирусофорный клещевому энцефалиту, и если человек привитой, то антитела, которые находятся в организме человека, его защитят", - пояснила эпидемиолог центра СПИД Валентина Третьякова.В этом году в Красноярске на двух собаках уже обнаружили клещей. Членистоногие просыпаются, когда на улице теплеет. В прошлом году первый красноярец с укусом клеща обратился к медикам 29 марта. Паукообразный присосался к мужчине в районе Удачного. И меньше чем через месяц - 20 апреля - поступила информация о том, что клещ укусил ребёнка в микрорайоне Покровский.В 2018 в Красноярске акарицидные обработки пройдут на 27 участках площадью 315 гектаров. Это, к примеру, окрестности заповедника "Столбы", берег Базаихи. Академгородок, Ветлужанка, Удачный, спорткомплекс "Арена-Север", улицы Ястынская, Урванцева, часть микрорайона Солнечный. Обработки начнутся через пару недель."С конца апреля - в мае, когда погодные условия позволят повести противоклещевые обработки. Противоклещевые обработки проводятся в тех местах, где население массово отдыхает, и там, где регистрируются клещи", - сообщила пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Наталья Краснопеева.Специалисты советуют во время прогулок по парку или лесу поводить самоосмотры и пользоваться репеллентами. Пик активности клещей - с мая до конца июня. Елена АЛИШЕВЕЦ











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