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НОВОСТИ | Общество





10.04.18 11:47 В Красноярске прошёл фестиваль для детей с ограниченными возможностями



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Это не просто праздник - отчётный концерт группы детей с ограниченными возможностями. На протяжении четырёх лет педагоги школы 24 активно занимаются образованием детей-инвалидов. Сейчас здесь обучаются 32 таких ребёнка и действует театральный кружок, куда может прийти любой учащийся школы. Эдуард, организатор кружка, часть своей жизни отдал воспитанию таких детей, в его практике были случаи, что недееспособный человек устраивался на работу. Рассказывает, самая большая награда для него - когда такой ребёнок начинает без проблем жить в социуме.

"Хотелось бы, чтобы и с этими детьми случилось такое же счастье, чтобы они были в нашем обществе и ничем не отличались от обычных людей", - сказал организатор театрального кружка школы №24 Эдуард Семеница.

Детям и их родителям намеренно не говорят, что сосед по парте может быть нездоров. Таким образом получается избежать насмешек со стороны сверстников и ребёнок чувствует себя свободней. Два года назад школа получила благотворительный грант, на эти средства купили диагностико-коррекционное оснащение.

"Здесь не цель поставить спектакль, организовать мероприятие, такими категориями нельзя измерить. Эта цель - ребёнок", - отметила педагог-психолог школы №24 Наталья Лихошерстова.

Инклюзивное образование сегодня - ещё один шаг к развитию социально-активного общества. Это большая работа, в которой принимают участие не только сами дети и родители, но и школы.

Александр ЧЕРКАШИН
АРХИВ 
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