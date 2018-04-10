НОВОСТИ | Общество













10.04.18 11:41 Снос павильонов на Партизана Железняка временно приостановлен





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Напомним, торговые точки сейчас активно сносят по всему городу, в рамках подготовки красноярских улиц к Универсиаде 2019 года. Только за эту неделю и только в центре города демонтируют 35 павильонов. Соответствующее распоряжение подписали в мэрии. 26 павильонов ликвидируют на улице Маркса, пять - на Вейнбаума и четыре - в районе гостиницы "Октябрьская".



Бизнесменам администрация предлагает переехать в компенсационные места, некоторые соглашаются; например, здесь, на Партизана Железняка, двое предпринимателей, по предварительным данным, уже согласились на условия мэрии и сейчас выносят мебель и оборудование. С остальными пока пытаются договориться, предприниматели сопротивляются - до поры до времени, поскольку сопротивляться ковшу бульдозера, который приедет сюда уже в четверг, 12 апреля, будет достаточно сложно.



Сейчас на улице Партизана Железняка временное затишье. А ведь ещё вчера на эту улицу вышли бизнесмены , чьи павильоны хотят сносить. Они создали немалую пробку в сторону Зелёной рощи, она растянулась на несколько километров. Убрать их с дороги смогли только подоспевшие полицейские. Теперь девятерым протестующим, устроившим дорожный коллапс, грозят серьёзные штрафы - до 100 тысяч рублей.Напомним, торговые точки сейчас активно сносят по всему городу, в рамках подготовки красноярских улиц к Универсиаде 2019 года. Только за эту неделю и только в центре города демонтируют 35 павильонов. Соответствующее распоряжение подписали в мэрии. 26 павильонов ликвидируют на улице Маркса, пять - на Вейнбаума и четыре - в районе гостиницы "Октябрьская".Бизнесменам администрация предлагает переехать в компенсационные места, некоторые соглашаются; например, здесь, на Партизана Железняка, двое предпринимателей, по предварительным данным, уже согласились на условия мэрии и сейчас выносят мебель и оборудование. С остальными пока пытаются договориться, предприниматели сопротивляются - до поры до времени, поскольку сопротивляться ковшу бульдозера, который приедет сюда уже в четверг, 12 апреля, будет достаточно сложно. Владимир ЖАРИНОВ











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