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10.04.18 11:44 Экс-директора химзавода в Подгорном обвиняют в подделке медицинского кислорода





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Следствие уже завершено, уголовное дело направят в Ленинский суд Красноярска.







Бывшего директора филиала "Красмаша" обвинили в подделке медицинского кислорода, который используется в больницах в неотложных ситуациях. Как сообщают в прокуратуре, с 23 января до ноября 2015 года руководство химзавода в Подгорном (филиале АО "Красмаш") и директор торгового дома "Факел" производили кислород, причём в "Факеле" не имели на это разрешительных документов. После под видом продукции "Красмаша" баллоны развозили по больницам края и Тывы.Следствие уже завершено, уголовное дело направят в Ленинский суд Красноярска.











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