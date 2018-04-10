Бывшего директора филиала "Красмаша" обвинили в подделке медицинского кислорода, который используется в больницах в неотложных ситуациях. Как сообщают в прокуратуре, с 23 января до ноября 2015 года руководство химзавода в Подгорном (филиале АО "Красмаш") и директор торгового дома "Факел" производили кислород, причём в "Факеле" не имели на это разрешительных документов. После под видом продукции "Красмаша" баллоны развозили по больницам края и Тывы.
Следствие уже завершено, уголовное дело направят в Ленинский суд Красноярска.