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НОВОСТИ | Общество





11.04.18 08:50 Житель Берёзовки сконструировал гусеничный вездеход



Фото
Вот он, исследователь с сибирской душой. Вездеход "Скаут", так его называют создатели, сделан в обычном гараже. Работа заняла три месяца. Аппарат - амфибия, поэтому подойдёт не только для охоты и рыбалки. Его технические возможности позволяют участвовать и в спасательных операциях.

"Куда невозможно добраться на тяжёлой технике пожаротушения, на этой машине мы с лёгкостью преодолеваем любое бездорожье, если нужно - переплываем реки, и не прилагая особых усилий, тушим локальные очаги возгорания и предотвращаем пожары большой площади", - рассказал создатель вездехода Николай Пипченко.

Машина стоит на шести колёсах от "Нивы", которые заключены в гусеничный корпус. Забуксовать при таких условиях почти невозможно. Каждая машина собирается под конкретные задачи. Можно сделать для снега, а можно для болота. Эта модель универсальная. А значит, снежные, горные препятствия и водные течения не страшны. Себестоимость такого аппарата может составлять от 300 тысяч до полумиллиона рублей. Дополнительно на машину уже устанавливали сиденья повышенной комфортности, датчики приборной панели и даже радиоантенны.

"Основное достоинство машины в том, что она вся собрана на запчастях отечественного производства. При выходе из строя любого агрегата можно пойти в магазин и приобрести за скромные деньги любую деталь", - рассказал создатель вездехода Николай Пипченко.

Такой аппарат потребляет всего пять литров бензина в час и может двигаться по любому бездорожью с загруженностью в 500 килограммов. Николай рассказывает, у него много идей, которые хочется реализовать. В планах - собрать "Скаут" с водонапорной установкой.

Александр ЧЕРКАШИН
АРХИВ 
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