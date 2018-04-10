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НОВОСТИ | Общество





10.04.18 17:44 В Красноярске проверяют состояние бордюров после зимы



Фото
Студентки Наталья и Влада учатся на дорожном факультете. После лекций занимаются общественной деятельностью - выявляют разбитые бордюры. Изъяны фиксируют на камеру и загружают на сайт "Карта убитых дорог". Дальше вступают эксперты "Народного фронта". Вот одно из предположений, почему бортовой камень не пережил минувшую зиму и рассыпается на глазах.

"Бетон не соответствовал марке по морозостойкости при предъявляемых к нему требованиях", - пояснил кандидат технических наук Вадим Серватинский.

Сейчас общественники изучают улицы, на которых был произведён капитальный ремонт в прошлом году. Нарекания есть к Партизана Железняка, Белинского, Гайдашовке, Стасовой и 3-й Дальневосточной. Их придётся переделывать. Если гнилой зуб можно удалить, не повредив челюсть, то с бордюром так не получится. Разрушенный бортовой камень нужно извлекать вместе с его уцелевшими собратьями, а также вскрывать пешеходную дорожку и прилегающую проезжую часть.

В управлении дорог Красноярска рассказывают, что генподрядчик должен будет устранить нарушения за свой счёт. "Сегодня у нас обследовано 27 участков улично-дорожной сети из 50 объектов прошлого года. Весь объезд будет завершён до 26 апреля. Практически на всех улицах есть недостатки. Основные претензии - холодный шов по асфальтобетону и разрушение бортового камня", - пояснил начальник отдела МКУ УДИБ Красноярска Игорь Большедворский.

Работу над ошибками нужно провести до 15 июня. К слову, в этом сезоне запланирована реконструкция ещё 53-х участков. Ударить лицом в грязь нельзя, ведь до Универсиады осталось меньше года.

Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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