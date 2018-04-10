В социальных сетях появилось видео, где внедорожник ехал по встречной полосе движения по проспекту Свободный мимо Николаевского кладбища в сторону перекрёстка с Лесопарковой. За рулём находился хоккеист Александр Сёмин, а на пассажирском сиденье его отец, президент федерации хоккея Красноярского края Валерий Сёмин.
Водитель машины с видеорегистратором не пропустил нарушителя и заставил их вернуться в свой ряд. Валерий Сёмин заявил, что они опаздывали в аэропорт, до перекрёстка оставалось два метра и машин там не было. Сейчас ГИБДД проводит проверку.