НОВОСТИ | Общество













12.04.18 08:48 Жители Высотной против соседства со стихийным рынком





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- Оставляют коробки, грязь, туалет устраивают на нашей детской площадке, мы не можем её оборудовать.

- Нарушение санитарии и гигиены, у половины из них нет разрешения на торговлю. Я уже несколько лет пишу в администрацию города, я там постоянный клиент, меня уже знают.



Предпринимателям такое соседство также претит, ведь оно отпугивает клиентов. "Они дерутся, могут матом послать. У нас лежит человек на процедуре, а под окнами мат и крики. Конечно, мне это не нравится", - негодует директор салона красоты Елена Тугачёва.



Сегодня продавцов немного. Кто-то из прохожих отметил: накануне была ревизия полиции. С нами торговцы оказались неразговорчивы.



- А вы знаете, что здесь незаконно торговать?

- Знаю, что незаконно.



- А вы знаете, что здесь не разрешена торговля?

- Всё, идите!



- У вас есть разрешение на продажу?

- Есть.

- Покажите?

- Не могу.



Проходимость людей в день здесь очень высокая. Терять покупателей продавцы, естественно, не хотят, и даже закон их не останавливает. "В прошлом году более 120 административных материалов было составлено, общая сумма штрафов составила более 120 тысяч рублей. Мы не ограничиваемся только штрафами, проводим беседы, предлагаем людям переехать в те места, которые санкционированы", - сообщил глава администрации Октябрьского района Игорь Ким.



Для властей ликвидация рынка - непростая, но важная задача, ведь именно здесь, по улице Высотная гости Универсиады поедут к спортивным объектам. Здесь уместна фраза: спрос рождает предложение. Пока рынок пользуется популярностью, торговцы вряд ли покинут свои места. Но и покупатель не защищён: приобретая некачественный товар без документов, ответственность ложится только на вас.



Вот так, с криками и на повышенных тонах, разговаривают местные жители и торговцы стихийного рынка. Борьба с продавцами длится пять лет.Предпринимателям такое соседство также претит, ведь оно отпугивает клиентов. "Они дерутся, могут матом послать. У нас лежит человек на процедуре, а под окнами мат и крики. Конечно, мне это не нравится", - негодует директор салона красоты Елена Тугачёва.Сегодня продавцов немного. Кто-то из прохожих отметил: накануне была ревизия полиции. С нами торговцы оказались неразговорчивы.Проходимость людей в день здесь очень высокая. Терять покупателей продавцы, естественно, не хотят, и даже закон их не останавливает. "В прошлом году более 120 административных материалов было составлено, общая сумма штрафов составила более 120 тысяч рублей. Мы не ограничиваемся только штрафами, проводим беседы, предлагаем людям переехать в те места, которые санкционированы", - сообщил глава администрации Октябрьского района Игорь Ким.Для властей ликвидация рынка - непростая, но важная задача, ведь именно здесь, по улице Высотная гости Универсиады поедут к спортивным объектам. Здесь уместна фраза: спрос рождает предложение. Пока рынок пользуется популярностью, торговцы вряд ли покинут свои места. Но и покупатель не защищён: приобретая некачественный товар без документов, ответственность ложится только на вас. Екатерина МАЗАЛЬКОВА











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