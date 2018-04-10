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10.04.18 17:48 Праймериз "Единой России" пройдёт 3 июня





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"На сегодняшний день только "Единая Россия" предлагает такой отрытый формат, когда любой человек, не только член партии, но и беспартийный, который разделяет идеологию партии, готов действовать в партийной команде, может заявиться на этапе предварительного отбора", - отметил секретарь КРО партии "Единая Россия" Алексей Додатко.







Праймериз "Единой России" пройдёт 3 июня. Об этом рассказали представители партии. По уставу все кандидаты, которые будут участвовать в выборах депутатов 9 сентября, обязаны сначала победить в предварительном голосовании. В 2016 в праймериз на выборах в Законодательное собрание участвовали 233 человека. Документы кандидаты могут подать в региональное отделение партии до 8 мая."На сегодняшний день только "Единая Россия" предлагает такой отрытый формат, когда любой человек, не только член партии, но и беспартийный, который разделяет идеологию партии, готов действовать в партийной команде, может заявиться на этапе предварительного отбора", - отметил секретарь КРО партии "Единая Россия" Алексей Додатко.











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