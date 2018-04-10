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НОВОСТИ | Экономика





10.04.18 17:40 Участок земли на правобережье стал причиной раздора в горсовете



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Снос четырёх бараков на улице Полтавской или переселение людей из аварийного жилья. Смыслы разные, вопрос один, и его цена 160 миллионов рублей, которых в бюджете нет. Мэрия предлагает изменить статус участка земли: на месте домов сейчас можно разбить только парк, а можно привлечь инвестора и разрешить ему построить там ещё и магазин. Депутат Егоров сразу оценил ситуацию не с точки зрения избирателя, а как крупный бизнесмен. Он строит развязку на Волочаевской и снос домов влетел ему в копеечку.

"Начнётся выселение - одному нужна будет пятикомнатная, другому десятикомнатная, третьему пять миллионов. Не снесёте вы эти дома в течение, я могу хоть с кем и хоть на что поспорить", - уверен депутат горсовета Красноярска, директор компании "Сибиряк" Владимир Егоров.

За всем происходящим с ужасом наблюдали жители Полтавской. Редко кому доводится воочию увидеть, как работает горсовет. "Много нестыковок, какая-то несработанность, неслаженность. Такое впечатление, что о сегодняшнем вопросе никто из них не знал", - говорят жители домов на ул.Полтавская Галина Миронова и Василий Кабаев.

За градостроительную зону в 1.5 гектара бодались практически час. Вопрос отклонили и отправили на доработку. Если бы депутаты приняли поправки, этот участок земли, где стоят четыре барака, получил бы новый статус. Сюда зашёл бы застройщик, людей расселили, построили магазин и парк, в соотношении 40 на 60%. В противном случае, если эти дома войдут в программу сноса ветхого и аварийного жилья, жить здесь людям в этих условиях до 26 года минимум.

Очередь по сносу в Красноярске расписана до 2025 года. Перед Универсиадой уберут только постройки на так называемых "гостевых улицах". Полное избавление города от старых бараков обойдётся в 7 миллиардов рублей, но пока о планах федерального бюджета на этот счёт ничего не слышно.

Вадим КУЛИКОВ
АРХИВ 
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