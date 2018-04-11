НОВОСТИ | Происшествия













11.04.18 08:53 В Красноярске задержан иностранец, помогавший мигрантам незаконно оставаться на территории России





Фото



Во время обысков в квартире подозреваемого и в офисе были найдены и изъяты более 50 паспортов иностранных граждан, фиктивные трудовые договоры, уведомления о прибытии иностранцев и 500 тысяч рублей. По информации ФСБ, задержанный, проживая в Красноярске, ставил отметки о продлении срока действия заграничных паспортов. Для этого молодой человек использовал поддельную печать. Возбуждено уголовное дело по статье "Пособничество в незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации".











В Красноярске задержан иностранный гражданин, который за деньги помогал мигрантам оставаться на территории России незаконно. Об этом сообщили в ФСБ. Операцию по задержанию провели сотрудники краевого управления федеральной службы и новосибирского пограничного управления ФСБ.Во время обысков в квартире подозреваемого и в офисе были найдены и изъяты более 50 паспортов иностранных граждан, фиктивные трудовые договоры, уведомления о прибытии иностранцев и 500 тысяч рублей. По информации ФСБ, задержанный, проживая в Красноярске, ставил отметки о продлении срока действия заграничных паспортов. Для этого молодой человек использовал поддельную печать. Возбуждено уголовное дело по статье "Пособничество в незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации".







АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













