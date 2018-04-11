НОВОСТИ | Политика













11.04.18 09:08 Утверждён состав новой избирательной комиссии Красноярска





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В итоге из старого состава остались пять человек, в том числе председатель Анна Лисовская и её заместитель Наталья Злобина. И поскольку в Красноярске отменены прямые выборы главы города, главная и единственная задача для избиркома - выборы в Горсовет, которые состоятся в сентябре. Предстоит проголосовать за 36 депутатов.







Горсовет утвердил состав новой избирательной комиссии Красноярска. Предыдущую выбирали в 2013 году, её полномочия заканчиваются. В составе десять членов, четыре из которых предложила краевая избирательная комиссия, ещё шесть выдвинули политические партии.В итоге из старого состава остались пять человек, в том числе председатель Анна Лисовская и её заместитель Наталья Злобина. И поскольку в Красноярске отменены прямые выборы главы города, главная и единственная задача для избиркома - выборы в Горсовет, которые состоятся в сентябре. Предстоит проголосовать за 36 депутатов.











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