НОВОСТИ | Экономика













11.04.18 11:43 Подрядчика по ремонту проспекта Мира оштрафовали за некачественное выполнение работ





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Это наказание подрядчик понёс за некачественное выполнение работ по уплотнению грунта. После претензий недочёты исправили, но с нарушением сроков. Напомним, после скандального ремонта на Мира "Спецпромпроект" внесён в так называемый чёрный список. Это значит, что компания не сможет выполнять госзаказ ближайшие два года.







Подрядчик, который в прошлом году ремонтировал проспект Мира в Красноярске, оштрафован. Арбитражный суд удовлетворил иск городских властей. В мэрии сообщили, что с компании "Спецпромпроект" взыскали крупный штраф, но сумму не уточнили.Это наказание подрядчик понёс за некачественное выполнение работ по уплотнению грунта. После претензий недочёты исправили, но с нарушением сроков. Напомним, после скандального ремонта на Мира "Спецпромпроект" внесён в так называемый чёрный список. Это значит, что компания не сможет выполнять госзаказ ближайшие два года.











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