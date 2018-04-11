НОВОСТИ | Общество













11.04.18 11:44 МЧС: сильных паводков в регионе не ожидается





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В Балахтинском районе на реке Чулым спасатели режут лёд, чтобы избежать заторов, в Зеленогорске ведутся ледокольные работы. В Курагине и Каратузском районе обстановку отслеживают с воздуха дронами. На юге края следят за таянием льдов и снежного покрова.







Состояние льда на юге края не вызывает опасений. Вероятность наводнений там очень низкая, заявили в МЧС. В целом по региону паводковая ситуация стабильна, подтопленных населённых пунктов нет. Тем не менее, в данный момент ведутся противопаводковые работы, организованы посты, где следят за уровнем воды.В Балахтинском районе на реке Чулым спасатели режут лёд, чтобы избежать заторов, в Зеленогорске ведутся ледокольные работы. В Курагине и Каратузском районе обстановку отслеживают с воздуха дронами. На юге края следят за таянием льдов и снежного покрова.











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