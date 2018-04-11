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НОВОСТИ | Общество





11.04.18 11:39 Работу дорожников впервые проконтролируют общественники



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В Красноярске отремонтируют 49 улиц, цена вопроса - миллиард рублей. Общественный контроль - это требование федерации, если организуют его недолжным образом, финансирование урежут. Объекты поделили на семь групп, горожане могут записаться в любую. Властям, может быть, впервые пришлось отвечать на вопросы, глядя в глаза.

- Улица Сады существует с 40-х годов и имеет ширину всего 4-4.5 метра, а движение стало интенсивное - двухстороннее.

В.Логинов: Проезжая часть 6 метров должна быть, поэтому эту задачу нам надо решать и исправлять.

- Ливневые канализации уже заложены в проекте?

В.Логинов: К сожалению, строительство ливневых канализаций - очень высокозатратное мероприятие, по стоимости сопоставимое с самой автодорогой.

- Особое внимание уделяется левому берегу. Улица Семафорная не имеет обязательных пешеходных дорожек по всей протяжённости, нет пешеходных переходов. Безопасность граждан не обеспечена никоим образом.

В.Логинов: Программа рассчитана до 2025 года, программа расписана, все улицы в этом году не сделаем, это точно, но то, о чём вы сказали, в этой программе обязательно будет.

- Вот слушаю сейчас - то асфальт разваливается раньше времени, то бордюры... Дело в том, что надо всё предсказывать. Почему же мы сейчас пихаем в наш асфальт, бетон что попало, а потом разводим руками? Сейчас начинаем работать, а заводы не проверены, никто не может ничего гарантировать.

К мнению горожан обещают прислушаться. Общественники соберутся вновь на будущей неделе. Специалисты научат их, как проверять дорожников, на что обратить внимание. По всем контрактам окончание работ - 25 августа.

Евгения ПЛОТНИКОВА
АРХИВ 
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