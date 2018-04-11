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11.04.18 11:46 Незаконный павильон во дворе на Яковлева самостоятельно демонтировал владелец





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"Ситуация такова, что распоряжаться придомовой территорией могут только жители дома. Если предприниматели хотят разместить павильон, они должны получить разрешение от жителей. За эту территорию они должны платить арендную плату, которая идёт на счёт дома, и распоряжаться этими деньгами жители могут по своему усмотрению", - пояснила начальник отдела внешних связей УК ЖСК Ксения Саргсян.



Снос был запланирован на утро 11 апреля, однако владелец павильона самостоятельно демонтировал его ночью. Вот что говорят жители дома на Яковлева, 25.



- Рядом с помойкой - это несерьёзно.

- Он загораживал проход, нам приходилось в обход топать, чтобы мусор выкинуть.

- А что? Здесь ещё несколько ларьков есть, так что ничего страшного я в этом не вижу.



Отметим, что павильон, который находится рядом с демонтированным, располагается здесь на законных основаниях. Его владелец оформляет договорные отношения с жильцами дома, на чьей территории располагается магазинчик; кроме того, ларёк соответствует всем санитарным нормам. Во дворах Красноярска находятся несколько десятков незаконно установленных павильонов. С их владельцами сейчас ведутся переговоры. Они должны либо узаконить расположение павильонов, либо демонтировать. В противном случае они будут снесены.



Ещё накануне вечером на этом месте находился павильон, где продавали овощи и фрукты. Практически год специалисты управляющей компании "Жилищные системы Красноярска" вели с хозяином павильона переговоры. Вот какие комментарии нам удалось получить."Ситуация такова, что распоряжаться придомовой территорией могут только жители дома. Если предприниматели хотят разместить павильон, они должны получить разрешение от жителей. За эту территорию они должны платить арендную плату, которая идёт на счёт дома, и распоряжаться этими деньгами жители могут по своему усмотрению", - пояснила начальник отдела внешних связей УК ЖСК Ксения Саргсян.Снос был запланирован на утро 11 апреля, однако владелец павильона самостоятельно демонтировал его ночью. Вот что говорят жители дома на Яковлева, 25.Отметим, что павильон, который находится рядом с демонтированным, располагается здесь на законных основаниях. Его владелец оформляет договорные отношения с жильцами дома, на чьей территории располагается магазинчик; кроме того, ларёк соответствует всем санитарным нормам. Во дворах Красноярска находятся несколько десятков незаконно установленных павильонов. С их владельцами сейчас ведутся переговоры. Они должны либо узаконить расположение павильонов, либо демонтировать. В противном случае они будут снесены. Елена АЛИШЕВЕЦ



















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