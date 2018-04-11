НОВОСТИ | Экономика













11.04.18 17:42 Владельцам попавших под снос павильонов предоставят компенсационные места





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Наибольший накал вызывает снос павильонных блоков. Кроме краевой больницы, они занимают ходовые места: на улице Перенсона, Красной площади и остановке на "Красноярском рабочем". Их владельцы с 90-х годов зарабатывают на сдаче торговых площадей в аренду.



"Это 1-2-3 человека, которые имеют их по 15-20 штук. Они получают пассивный доход, никаких затрат не прилагая", - пояснил первый заместитель главы Красноярска Владислав Логинов.











В администрации Красноярска заявили, что поддерживают малый бизнес, в том числе и владельцев маленьких магазинов. Всем, кто законно занимался торговлей, но попал под демонтаж временных сооружений, муниципалитет готов предоставить компенсационные места.Наибольший накал вызывает снос павильонных блоков. Кроме краевой больницы, они занимают ходовые места: на улице Перенсона, Красной площади и остановке на "Красноярском рабочем". Их владельцы с 90-х годов зарабатывают на сдаче торговых площадей в аренду."Это 1-2-3 человека, которые имеют их по 15-20 штук. Они получают пассивный доход, никаких затрат не прилагая", - пояснил первый заместитель главы Красноярска Владислав Логинов.







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