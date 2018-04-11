НОВОСТИ | Спорт













11.04.18 17:45 Хоккейный "Енисей" покидает Юрий Викулин





Фото



"Со 100-процентной уверенностью могу сказать: вы даже не заметите потери бойца. Хорошим художникам и музыкантам надо черпнуть где-то вдохновения. Считаю правильным, что я уйду. Я принял такое решение. Ещё раз хочу сказать всем огромное спасибо", - сказал бывший капитан ХК "Енисей" Юрий Викулин.





О своём уходе из хоккейного "Енисея" заявил капитан Юрий Викулин. Родился и вырос в Красноярске, с 17 лет в "Енисее", почти 10 лет носил капитанскую повязку. Защитник, девятикратный чемпион мира сейчас рассматривает несколько предложений: Юрия Викулина приглашают в том числе и два шведских клуба. Где будет играть, экс-капитан пока не сообщает."Со 100-процентной уверенностью могу сказать: вы даже не заметите потери бойца. Хорошим художникам и музыкантам надо черпнуть где-то вдохновения. Считаю правильным, что я уйду. Я принял такое решение. Ещё раз хочу сказать всем огромное спасибо", - сказал бывший капитан ХК "Енисей" Юрий Викулин.

















АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













