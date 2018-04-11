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11.04.18 17:40 В Назаровском районе собака загрызла пенсионерку





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"По предварительным данным, 77-летняя женщина проживала в одной половине дома, а во второй её дочь с семьёй, которые держали немецкую овчарку. Вероятно, в отсутствие родственников собака напала на пожилую женщину и причинила ей смертельные укусы", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Дегидь.











Следователи сейчас занимаются расследованием жуткого происшествия. Во дворе жилого дома обнаружено тело пожилой женщины, которую загрызла собака. Судмедэксперт после осмотра сделал предварительное заключение, что травмы 77-летняя погибшая получила при жизни. Это произошло в посёлке Степной Назаровского района."По предварительным данным, 77-летняя женщина проживала в одной половине дома, а во второй её дочь с семьёй, которые держали немецкую овчарку. Вероятно, в отсутствие родственников собака напала на пожилую женщину и причинила ей смертельные укусы", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Дегидь.







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