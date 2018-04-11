Следователи сейчас занимаются расследованием жуткого происшествия. Во дворе жилого дома обнаружено тело пожилой женщины, которую загрызла собака. Судмедэксперт после осмотра сделал предварительное заключение, что травмы 77-летняя погибшая получила при жизни. Это произошло в посёлке Степной Назаровского района.
"По предварительным данным, 77-летняя женщина проживала в одной половине дома, а во второй её дочь с семьёй, которые держали немецкую овчарку. Вероятно, в отсутствие родственников собака напала на пожилую женщину и причинила ей смертельные укусы", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Дегидь.