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НОВОСТИ | Общество





12.04.18 08:47 Красноярцы недовольны состоянием второстепенных улиц



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Проспект Котельникова - северные ворота Красноярска. Именно здесь поедут из аэропорта гости Универсиады. Эта дорога сейчас ровная, как спина верблюда. Кроме волнистой траектории, красноярцев беспокоят глубокие ямы и разливные лужи. К слову, участок находится на территории Емельяновского района. У красноярских властей своих забот хватает. До конца осени нужно привести в порядок 49 улиц. Чтобы город не парализовали пробки, ремонт разбит на несколько этапов.

"Сейчас уже производятся работы на Калинина, Свердловской, Шахтёров. На следующей неделе выходим на Центральный район - поперечные улицы", - сообщил первый заместитель главы Красноярска Владислав Логинов.

Нужно обновить такие крупные магистрали, как улицы Ленина, Взлётная, 78-й Добровольческой бригады, Копылова и Киренского. На Партизана Железняка и Белинского подрядчику придётся переделать бордюр, для этого также нужно вскрывать дорожное полотно и отнять у автомобилей целую полосу.

Ещё в этом году отремонтируют 94 межквартальных проезда. Если ваш дом не попал в этот перечень, нужно сообщать в районную администрацию. Асфальт в этом году уже не положат, но засыплют ямы щебнем или гравием. Неидеальное покрытие, но за днище машины до наступления зимы можно не волноваться.

Влиять на ремонт и крупных улиц также смогут горожане. Объекты разбили на семь территориальных групп. Красноярцам можно записаться в любую, пройти обучение у дорожников и контролировать ход освоения федеральных денег. На дорожную реконструкцию в этом году выделен миллиард рублей.

Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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