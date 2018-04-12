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12.04.18 08:53 Инфицированный ВИЧ мальчик умер в результате бездействия родственников





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"В марте 2018 года после тяжёлой болезни мальчик скончался. В настоящее время для установления причины смерти ребёнка назначена сложная судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются родственники и врачи, проводится комплекс необходимых следственных действий. Следствию предстоит дать уголовно-правовую оценку действиям каждого из родственников ребёнка", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Дегидь.











Уголовное дело по факту гибели 6-летнего ВИЧ-инфицированного ребёнка взято на контроль руководством краевого следственного управления. Известно, что мальчик родился в семье ВИЧ-инфицированных. Родители заняли позицию уклонения от медицинской помощи. В 2013 году от заболевания скончалась мать, опекуном остался отец, но воспитанием мальчика фактически занимались бабушка и тётя. В 2017 году ребёнок попал в больницу с пневмонией, но даже после этого родственники не озаботились его лечением."В марте 2018 года после тяжёлой болезни мальчик скончался. В настоящее время для установления причины смерти ребёнка назначена сложная судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются родственники и врачи, проводится комплекс необходимых следственных действий. Следствию предстоит дать уголовно-правовую оценку действиям каждого из родственников ребёнка", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Дегидь.







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