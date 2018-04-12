Новой школе в Зеледееве - быть. В министерстве образования сообщили: здание распахнёт двери для учеников в сентябре 2019-го. Напомним, посёлок в Емельяновском районе остался без учебного учреждения. Школу срочно потребовала закрыть прокуратура: ветхое строение могло рухнуть в любую минуту. Больше 60-ти детей были отправлены на каникулы. Как школьники будут учиться, пока не будет возведено новое здание, станет известно в конце недели.
"Начало строительства новой школы планировалось в 2019 году, но учитывая сложившиеся обстоятельства, министерство инициирует перенос денег. Можно с уверенностью сказать, что во второй половине года стройка будет начата", - сообщила начальник отдела министерства образования Красноярского края Лариса Климова.