НОВОСТИ | Общество













12.04.18 08:56 Новая школа в Зеледееве начнёт работу в сентябре 2019-го





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"Начало строительства новой школы планировалось в 2019 году, но учитывая сложившиеся обстоятельства, министерство инициирует перенос денег. Можно с уверенностью сказать, что во второй половине года стройка будет начата", - сообщила начальник отдела министерства образования Красноярского края Лариса Климова.







Новой школе в Зеледееве - быть. В министерстве образования сообщили: здание распахнёт двери для учеников в сентябре 2019-го. Напомним, посёлок в Емельяновском районе остался без учебного учреждения . Школу срочно потребовала закрыть прокуратура: ветхое строение могло рухнуть в любую минуту. Больше 60-ти детей были отправлены на каникулы. Как школьники будут учиться, пока не будет возведено новое здание, станет известно в конце недели."Начало строительства новой школы планировалось в 2019 году, но учитывая сложившиеся обстоятельства, министерство инициирует перенос денег. Можно с уверенностью сказать, что во второй половине года стройка будет начата", - сообщила начальник отдела министерства образования Красноярского края Лариса Климова.











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