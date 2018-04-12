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НОВОСТИ | Общество





12.04.18 09:01 В Красноярске могут отменить два автобусных маршрута



Фото
Жители Красноярска могут лишиться сразу двух автобусных маршрутов. Это касается 89-го, который ездил от ДК "Кировский" через Коммунальный мост до посёлка Таймыр, и №79 - он двигался от ДК "Кировский" до микрорайона Северный также через Коммунальный мост. По заявлению руководителя департамента транспорта, подрядчик постоянно нарушал договорные условия. Автобусы по данным маршрутам будут действовать до 29 апреля включительно.

"Будем смотреть корреспонденции перевозок, если где-то пассажиры не смогут свободно перемещаться, будут добавляться единицы на параллельные маршруты. Граждане не пострадают", - сообщил руководитель департамента транспорта города Красноярска Дмитрий Петров.








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